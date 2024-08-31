Госагентства РФ фиксируют рост недовольства Путиным среди россиян, - ISW
Госагентства России по проведению опросов общественного мнения признают всплеск недовольства российским диктатором Владимиром Путиным среди россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW)
Что говорят опросы
В пятницу, 30 августа, фонд "Общественное мнение" опубликовал опрос, проведенный 25 числа этого месяца. Он показал, что 28% респондентов выразили возмущение или недовольство действиям российских властей. Это больше, чем 25% и 18% в опросах, которые фонд провел 11 августа и 27 июля соответственно.
ISW отметил, что респонденты "Общественного мнения" не выражали столь высокого недовольства со времен опроса, который провели в ноябре 2022 года после первого месяца частичной мобилизации в России.
В то же время российский государственный центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) отметил, что рейтинг одобрения Путина снизился с 77,1% до 73,6 (на 3,5%) в период с 12 по 18 августа. Это рекордное падение даже среди кремлевских социологов с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, пишет ISW.
Последний опрос ВЦИОМ о 30 августа, показал дополнительное снижение рейтинга одобрения Путина с 73,6% до 72,4% (на 1,2%) в период с 19 по 25 августа 2024 года.
Обновлено в 04:23
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Вывод ISW
Аналитики отметили, что опросы российских госагентств не свидетельствуют об особо выраженном недовольстве и не являются достоверным отражением реальных настроений в российском обществе.
Однако эти опросы свидетельствуют о том, что Кремль считает необходимым признать, что недовольство общества возросло после начала операции ВСУ в Курской области.
Вероятно, Кремль надеется, что ограниченное признание общественного недовольства защитит его от обвинений в том, что он игнорирует озабоченность российского общества ситуацией в Курском регионе.
"Судя по всему, Кремль развернул сложную информационную кампанию, направленную на то, чтобы объяснить своей внутренней аудитории, почему Россия отдает приоритет продолжению наступательных операций на востоке Украины, а не немедленному изгнанию украинских войск из Курской области, и ограниченное признание недовольства может быть частью этой кампании", - резюмировали в отчете.
Бои в Курской области РФ
Напомним, что Силы обороны Украины проводят операцию в Курской области уже почти четыре недели. Во вторник, 27 августа, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские воины контролируют 100 населенных пунктов Курской области. Кроме того, в рамках операции, в плен были взяты 594 военных РФ. В последующие дни успехи украинцев не заканчивались.
По последней информации от 30 августа, ВСУ продвинулись в Курской области еще на 2 км. Также есть пополнение обменного фонда. Об этом Сырский доложил во время заседания Ставки верховного главнокомандующего
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