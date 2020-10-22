Дерюгина: Чемпионат Европы по художественной гимнастике пройдет в Киеве, как и планировалось

Чемпионат Европы по художественной гимнастике в Киеве состоится с 26 по 29 ноября.

Об этом РБК-Украина сообщила тренер Национальной сборной Украины по художественной гимнастике Ирина Дерюгина.

Как отметила Дерюгина, это самое большое событие в мире гимнастики и вообще украинского спорта со времен начала пандемии. В чемпионате континента уже подтвердили участие 39 команд.

"Я убеждена, что его достойное проведение, невзирая на объективные трудности, будет нашей общей огромной победой. Проведение этого мероприятия в текущих условиях является национальным достоянием, и мы надеемся на поддержку и содействие государства", - заявила она.

По ее словам на Чемпионат Европы в Киев приедут все основные конкуренты и это очень важно для Украины и мира в целом.

"Мы выходим в мировые лидеры, поскольку не стали сидеть и ждать, как будут развиваться события. Это решение было принято вместе с Европейским гимнастическим союзом, и в нынешних условиях это событие словно глоток свежего воздуха для всех детей, которые готовятся к Олимпийским играм. Сохранить это поколение можно только стартами и подготовкой. Только соревнования помогают правильно выстроить подготовку психологически, физически и эмоционально", - отметила она.

Как отметила Дерюгина, Чемпионат Европы станет тем моментом, когда Украина покажет всему миру, что нельзя сидеть на одном месте.

"Коронавирус разделил людей на тех, кто остановился, и тех, которые пошли вперед. Я считаю, что художественная гимнастика - это один из видов спорта, который показывает, что нужно двигаться дальше. Мы постоянно ищем новые маленькие таланты, тех детей, которые должны дальше развиваться, и хотим выращивать из них следующих лидеров", - подчеркнула она.

По мнению Дерюгиной, Украина должна красиво провести чемпионат.

"В нашей стране родилось много легендарных спортсменов, это наш статус и престиж в глазах целого мира", - отметила она.

По мнению тренера национальной сборной по художественной гимнастике, государство должно вкладывать усилия в спорт.

"Это та отрасль, которая может быстро принести результаты, которыми вся страна будет гордиться. Это здоровье, это престиж, это дети в зале или на площадке, а не на улицах и в подворотнях. Если брать художественную гимнастику, то в мире она имеет сумасшедший международный авторитет. Мы проводим Чемпионат Европы и приложим все силы, чтобы это сделать. И надеюсь, что страна нам в этом поможет", - подчеркнула она.

Напомним, ранее Дерюгина заявила, что ситуация с залами для тренировок Национальной сборной команды Украины по художественной гимнастике и коммунальной Школы Дерюгиных становится критической. Весной гимнасток выселили из Октябрьского дворца, а теперь они столкнулись с риском потерять еще одно помещение.