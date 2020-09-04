Ситуация с помещениями для тренировки Национальной сборной критическая, - Дерюгина

Фото: Ирина Дерюгина (Укринформ)

Дерюгина призывает правительство создать рабочую группу и вместе найти выход из этой ситуации

Ситуация с залами для тренировок Национальной сборной команды Украины по художественной гимнастике и коммунальной Школы Дерюгиных становится критической. Весной гимнасток выселили из Октябрьского дворца, а теперь они столкнулись с риском потерять еще одно помещение.

Об этом заявили председатель Федерации художественной гимнастики Украины Ирина Дерюгина, старший тренер Национальной сборной Ириша Блохина и тренер Школы Дерюгиных Наталья Курина на пресс-конференции в "Укринформ".

"Нашей Школе 63 года, которые мы провели в Октябрьском дворце. С марта мы лишены этого зала, и ситуация никак не движется. На то, чтобы вывести Октябрьский из состояния аварийности, нужно 2 млн грн. 500 детей оказались на улице", - заявила Дерюгина.

По ее словам, в настоящее время Национальная сборная по художественной гимнастике тренируется в комплексе "Атлет". Но дальнейшая ситуация неопределенная из-за того, что комплекс планируют перевести в коммунальную собственность, аренда для гимнасток оплачена частично, а сами залы не отвечают необходимым техническим требованиям.

Половина сборной и Школа Дерюгиных тренируются в помещении колледжа геологоразведочных технологий на улице Анри Барбюса, 9. Этот зал тоже скоро будет потерян из-за планов коммерческой застройки.

При этом, по словам тренера Натальи Куриной, родительский комитет гимнасток вложил деньги и профинансировал капитальный ремонт зала в помещении колледжа.

"Мы полностью отремонтировали и восстановили зал, начиная от крыши и до пола. Сегодня там есть стандартные площадки, на которых мы работаем и даем шанс детям перейти из любительского спорта в профессиональный, достигать высших результатов", - говорит она.

Кроме того, на базе колледжа есть возможность открыть кафедру художественной гимнастике, где могли бы обучаться не только дети, но и педагоги. Прилегающая территория позволяет создать Центр для художественной гимнастики и использовать его для подготовки Национальной сборной и будущих профессиональных спортсменок из Школы Дерюгиных.

"Поэтому мы публично обращаемся к главе Министерства образования Сергею Николаевичу Шкарлету, к главе Министерства молодежи и спорта Вадиму Марковичу Гутцайту, ко всему правительству: давайте создадим рабочую группу и вместе найдем выход из этой критической ситуации", - призвала Дерюгина.

В свою очередь, старший тренер сборной Ириша Блохина напомнила, что за 63 года существования Школа Дерюгиных подарила Украине целую плеяду выдающихся гимнасток мирового уровня и олимпийских чемпионок, а в Киеве проходили Чемпионаты мира и Европы.

"У нас самые лучшие эксперты, лучшие тренеры, нереальное поколение детей. Ради них мы сейчас делаем все возможное. В нашей стране художественная гимнастика и Школа Дерюгиных - это уникальный бренд с глубокими корнями. У нас есть история, есть люди, есть талантливые дети. Мы просим помочь нам сохранить этот фундамент и построить на нем достойную базу для Национальной сборной", - заявила Блохина.

Напомним, 10-13 сентября в столичном Дворце Спорта состоится 25-й Международный турнир по художественной гимнастике Гран-при Кубок Дерюгиной-2020.

В ноябре Киев будет принимать Чемпионат Европы.