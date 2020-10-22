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Дерюгіна: Чемпіонат Європи з художньої гімнастики відбудеться в Києві, як і планувалось

Автор: РБК-Україна

Чемпіонат Європи з художньої гімнастики в Києві відбудеться з 26 по 29 листопада.

Про це РБК-Україна повідомила тренер національної збірної України з художньої гімнастики Ірина Дерюгіна.

Як зазначила Дерюгіна, це найбільша подія у світі гімнастики і взагалі українського спорту з часів початку пандемії. У чемпіонаті континенту вже підтвердили участь 39 команд.

"Я переконана, що його гідне проведення, попри об'єктивні труднощі, буде нашою спільною величезною перемогою. Проведення цього заходу в поточних умовах є національним надбанням, і ми сподіваємося на підтримку і сприяння держави", - заявила вона.

За її словами, на Чемпіонат Європи до Києва приїдуть всі основні конкуренти і це дуже важливо для України й світу в цілому.

"Ми виходимо у світові лідери, оскільки не стали сидіти і чекати, як розвиватимуться події. Це рішення було прийнято разом з Європейським гімнастичним союзом, і в нинішніх умовах ця подія немов ковток свіжого повітря для всіх дітей, які готуються до Олімпійських ігор. Зберегти це покоління можна тільки стартами і підготовкою. Тільки змагання допомагають правильно вибудувати підготовку психологічно, фізично і емоційно", - зазначила вона.

Як зазначила Дерюгіна, Чемпіонат Європи стане тим моментом, коли Україна покаже всьому світу, що не можна сидіти на одному місці.

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"Коронавірус розділив людей на тих, хто зупинилися, і тих, які пішли вперед. Я вважаю, що художня гімнастика - це один з видів спорту, який показує, що потрібно рухатися далі. Ми постійно шукаємо нові маленькі таланти, тих дітей, які повинні далі розвиватися, і хочемо вирощувати з них наступних лідерів", - підкреслила вона.

На думку Дерюгіної, Україна повинна красиво провести чемпіонат.

"У нашій країні народилося багато легендарних спортсменів, це наш статус і престиж в очах цілого світу", - зазначила вона.

Як зазначила тренер національної збірної з художньої гімнастики, держава повинна вкладатися у спорт.

"Це та галузь, яка може швидко принести результати, якими вся країна буде пишатися. Це здоров'я, це престиж, це діти в залі або на майданчику, а не на вулицях і в підворіттях. Якщо брати художню гімнастику, то у світі вона має божевільний міжнародний авторитет. Ми проводимо Чемпіонат Європи і докладемо всіх зусиль, щоб це зробити. І сподіваюся, що країна нам в цьому допоможе", - підкреслила вона.

Нагадаємо, раніше Дерюгіна повідомила, що ситуація із залами для тренувань Національної збірної команди України з художньої гімнастики та комунальної Школи Дерюгіних стає критичною. Навесні гімнасток виселили з Жовтневого палацу, а тепер вони стикнулись із ризиком втратити ще одне приміщення.

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