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Ядерный терроризм требует решительных ответных действий, - Зеленский

Автор: RBC.UA

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на Совбезе ООН Украина призвала закрыть воздушное пространство. Он заявил, что ядерный терроризм не должен оставаться без ответа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Президента.

Владимир Зеленский сообщил, что во время заседания Совбеза ООН, Украина в очередной раз призвала закрыть свое воздушное пространство, и начать операцию по обеспечению мира и безопасности.

"Цель - сохранить опасные объекты. Мир должен не наблюдать, а помогать!", - заявил Президент.

Также, Зеленский напомнил, что ядерный терроризм требует решительных ответных действий.

Напомни, что депутат Бундестага заявил, что Россия не должна голосовать за резолюцию Совбеза ООН по поводу Украины.

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