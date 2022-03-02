Россия не должна голосовать за резолюцию Совбеза ООН по Украине, - депутат Бундестага

По Уставу ООН Россия как сторона конфликта против Украины обязана воздержаться от голосований по принятию резолюций ООН по урегулированию ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий депутата Бундестага от "Зеленых" Робина Вагнера для "Укринформа".

"Война Путина против Украины - это грубое нарушение международного права. Это посягательство на правовой порядок, установленный на руинах диктатуры. Мы не можем позволить Путину продолжать свои военные преступления", - заявил политик.

По его словам, согласно Уставу ООН, Россия как страна-агрессор против свободной Украины и сторона конфликта обязана воздержаться от будущих резолюций Совета безопасности, основанных на 6 главе Устава ООН.

"Международное сообщество должно сделать все, что в его силах, чтобы поддержать мир в Украине", - подытожил Вагнер.