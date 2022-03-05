Ядерний тероризм вимагає рішучих дій у відповідь, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на Радбезі ООН Україна закликала закрити повітряний простір. Він заявив, що ядерний тероризм не повинен залишатися без відповіді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-аккаунт Президента.
Володимир Зеленський повідомив, що під час засідання Радбезу ООН, Україна в черговий раз закликала закрити свій повітряний простір, і почати операцію із забезпечення миру і безпеки.
"Мета - зберегти небезпечні об'єкти. Світ повинен не спостерігати, а допомагати!",- заявив Президент.
Також, Зеленський нагадав, що ядерний тероризм вимагає рішучих дій у відповідь.
Нагадай, що депутат Бундестагу заявив, що Росія не повинна голосувати за резолюцію Радбезу ООН з приводу України.
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