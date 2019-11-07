Ядерные шаги Ирана вызывают обеспокоенность, - Помпео

Настало время для того, чтобы все страны отвергли ядерное вымогательство со стороны этого режима и предприняли серьезные шаги для усиления давления. Постоянные и многочисленные ядерные провокации Ирана требуют таких действий", - сказал госсекретарь США

4 ноября правительство Ирана сообщило об очередном шаге сокращения обязательств ядерного соглашения. В частности, власти заявили, что Иран удваивает количество центрифуг для обогащения урана. Позже сообщалось, что Иран начал обогащение урана на объекте в Фордо.

Также РБК-Украина писало, что Америка ввела санкции против строительного сектора Ирана. Американский госсекретарь Майк Помпео заявил что новые санкции позволят сохранить надзор за гражданской ядерной программой Ирана.