Ядерні кроки Ірану викликають стурбованість, - Помпео

Настав час для того, щоб усі країни відкинули ядерне вимагання з боку цього режиму і зробили серйозні кроки для посилення тиску. Постійні і численні ядерні провокації Ірану вимагають таких дій", - сказав держсекретар США

4 листопада уряд Ірану повідомив про черговий крок скорочення зобов'язань ядерної угоди. Зокрема, представники влади заявили, що Іран подвоює кількість центрифуг для збагачення урану. Пізніше повідомлялося, що Іран почав збагачення урану на об'єкті Фордо.

Також РБК-Україна писало, що Америка ввела санкції проти будівельного сектора Ірану. Американський держсекретар Майк Помпео заявив, що нові санкції дозволять зберегти нагляд за громадянською ядерною програмою Ірану.