На ядерном объекте в Иране произошла авария, связанная с электрическими сетями. За день до этого на объекте в Натанзе запустили новые усовершенствованные центрифуги для обогащения урана.
Об этом пишет Reuters.
Сообщается, что завод в Натанзе, расположенный в пустыне в центральной провинции Исфахан, является центральным элементом программы Ирана по обогащению урана и контролируется инспекторами МАГАТЭ.
"Инцидент не привел к жертвам или загрязнению", - сообщил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди.
Также сообщается, что причина аварии устанавливается.
Напомним, ранее сообщалось, что Иран готов вернуться к ядерной сделке 2015 года, только если США снимут все санкции. При администрации Дональда Трампа, стороны вышли из ядерной сделки, и Иран начал производство оружейного урана.
Нынешняя администрация Джо Байдена готова пойти на отмену санкций, которые идут вразрез с ядерной сделкой с Ираном. Но в Госдепартаменте уточняют, что требование Тегерана отменить все санкции приведет к тупику.