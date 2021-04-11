На ядерном объекте в Иране произошла авария, связанная с электрическими сетями. За день до этого на объекте в Натанзе запустили новые усовершенствованные центрифуги для обогащения урана.

Об этом пишет Reuters .

Сообщается, что завод в Натанзе, расположенный в пустыне в центральной провинции Исфахан, является центральным элементом программы Ирана по обогащению урана и контролируется инспекторами МАГАТЭ.

"Инцидент не привел к жертвам или загрязнению", - сообщил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди.

Также сообщается, что причина аварии устанавливается.