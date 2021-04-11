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На ядерном объекте в Иране произошла авария

Автор: РБК-Украина

На ядерном объекте в Иране произошла авария, связанная с электрическими сетями. За день до этого на объекте в Натанзе запустили новые усовершенствованные центрифуги для обогащения урана.

Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что завод в Натанзе, расположенный в пустыне в центральной провинции Исфахан, является центральным элементом программы Ирана по обогащению урана и контролируется инспекторами МАГАТЭ.

"Инцидент не привел к жертвам или загрязнению", - сообщил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди.

Также сообщается, что причина аварии устанавливается.

Напомним, ранее сообщалось, что Иран готов вернуться к ядерной сделке 2015 года, только если США снимут все санкции. При администрации Дональда Трампа, стороны вышли из ядерной сделки, и Иран начал производство оружейного урана.

Нынешняя администрация Джо Байдена готова пойти на отмену санкций, которые идут вразрез с ядерной сделкой с Ираном. Но в Госдепартаменте уточняют, что требование Тегерана отменить все санкции приведет к тупику.

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