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Ядерний удар Росії стане її останньою помилкою, - Міноборони Фінляндії

Фото: Ядерний удар Росії стане її останньою помилкою (pixabay com)
Автор: Дмитро Браславський

Поріг Росії для застосування ядерної зброї, як і раніше, вважається високим. Якщо РФ так вчинить, то це стане її останньою помилкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Фінляндії Антті Кайкконена.

Кайкконен зазначає, що і ЄС, і НАТО повідомили, що реакція на використання ядерної зброї буде жорсткою. За словами Кайкконена, розумно не говорити, що саме це означатиме, щоб Росія не могла скористатися інформацією.

Міністр вважає важливим, щоб підхід Заходу до дій Росії та підтримки України залишався єдиним, тому що Росія перевіряє єдність Заходу.

"Україні потрібна усіляка допомога: боєприпаси та озброєння для фронту. Настає холодна зима, і солдатам, які виїжджають із Фінляндії в Україну, обов'язково знадобиться зимове спорядження", - додав міністр.

Наразі Фінляндія надала Україні дев'ять пакетів допомоги оборонної техніки на загальну суму близько 105 мільйонів євро. За словами Кайкконена, підготовка десятого пакету підтримки розпочалася, а ухвалення рішення відбудеться наприкінці осені.

Нагадаємо, що російський ядерний удар, найімовірніше, призведе до фізичної відповіді НАТО.

Також Євросоюз обов'язково відповість, якщо Росія наважиться завдати ядерного удару по Україні. Реакція буде потужною та призведе до повного знищення армії держави-терориста.

Стало відомо, що Франція не застосовуватиме ядерну зброю проти РФ у разі удару по Україні.

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