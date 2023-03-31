Ядерный шантаж Путина не повлияет на поддержку Украины, - Британия в ООН

Россия не сможет ослабить поддержку Украины международными партнерами, даже прибегая к ядерному шантажу.

Об этом заявил постоянный представитель Великобритании при Организации Джеймс Кариуки, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

По его словам, объявление российского диктатора Владимира Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси - это еще одна попытка "запугать и заставить".

"Это не сработало раньше и не сработает в будущем. Мы продолжим поддерживать усилия Украины по самозащите", - сказал Кариуки.

Он также отметил, что за время войны только Россия прибегала к манипуляциям темой ядерного оружия.

"Мы будем решительно выступать в поддержку народа Украины и призываем Россию снизить напряжение. Начать это следует с прекращения этого незаконного и неспровоцированного вторжения", - отметил дипломат.

Кроме этого, Кариуки призвал президента Беларуси Александра Лукашенко отказаться от "безрассудных действий РФ, ведущих к эскалации".