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Ядерний договір та війна проти України: Блінкен розкрив деталі переговорів з Лавровим

Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен та голова МЗС РФ Сергій Лавров (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів сьогодні, 2 березня, переговори з головою російського МЗС Сергієм Лавровим. Однією з тем обговорень стала війна РФ проти України.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, про це голова Держдепу заявив у ході пресконференції.

За словами американського чиновника, він закликав Росію припинити війну проти України та розпочати мирні переговори. Також Блінкен підтвердив підтримку України з боку США.

"Кожен член "Великої двадцятки" і практично кожна країна загалом продовжують нести витрати, пов'язані з агресивною війною Росії", - сказав Блінкен.

При цьому він додав, що закликав Лаврова скасувати безвідповідальне рішення щодо призупинення участі Росії в Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

"Взаємне дотримання договору відповідає інтересам обох наших країн. Це також те, що люди у всьому світі очікують від нас як від ядерних держав", - сказав очільник Держдепу.

Блінкен заявив, що запевнив Лаврова у готовності США взаємодіяти з Росією в питаннях контролю над стратегічними ядерними озброєннями "незалежно від того, що відбувається у світі та у відносинах між країнами".

Нагадаємо, раніше неназваний чиновник Держдепу розповів, що Блінкен у кулуарах саміту G20 у Нью-Делі провів перші переговори з Лавровим з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

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