Ядерный договор и война против Украины: Блинкен раскрыл детали переговоров с Лавровым

По словам американского чиновника, он призвал Россию прекратить войну против Украины и начать мирные переговоры. Также Блинкен подтвердил поддержку Украины со стороны США.

"Каждый член "Большой двадцатки" и практически каждая страна в целом продолжают нести расходы, связанные с агрессивной войной России", - сказал Блинкен.

При этом он добавил, что призвал Лаврова отменить безответственное решение о приостановлении участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

"Взаимное соблюдение договора отвечает интересам обеих наших стран. Это также то, что люди во всем мире ожидают от нас как от ядерных держав", - сказал глава Госдепа.

Блинкен заявил, что заверил Лаврова в готовности США взаимодействовать с Россией по вопросам контроля над стратегическими ядерными вооружениями "независимо от того, что происходит в мире и в отношениях между странами".