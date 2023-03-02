RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ядерный договор и война против Украины: Блинкен раскрыл детали переговоров с Лавровым

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел сегодня, 2 марта, переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Одной из тем обсуждений стала война РФ против Украины.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом глава Госдепа заявил в ходе пресс-конференции.

По словам американского чиновника, он призвал Россию прекратить войну против Украины и начать мирные переговоры. Также Блинкен подтвердил поддержку Украины со стороны США.

"Каждый член "Большой двадцатки" и практически каждая страна в целом продолжают нести расходы, связанные с агрессивной войной России", - сказал Блинкен.

При этом он добавил, что призвал Лаврова отменить безответственное решение о приостановлении участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

"Взаимное соблюдение договора отвечает интересам обеих наших стран. Это также то, что люди во всем мире ожидают от нас как от ядерных держав", - сказал глава Госдепа.

Блинкен заявил, что заверил Лаврова в готовности США взаимодействовать с Россией по вопросам контроля над стратегическими ядерными вооружениями "независимо от того, что происходит в мире и в отношениях между странами".

Напомним, ранее неназванный чиновник Госдепа рассказал, что Блинкен в кулуарах саммита G20 в Нью-Дели провел первые переговоры с Лавровым с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиЭнтони БлинкенЛавровВойна России против Украины