Ядерный бомбардировщик США пролетел вдоль границы России. Его сопровождали истребители Польши

Сегодня, 11 марта, американский ядерный бомбардировщик вместе с польскими истребителями пролетел вдоль границы России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера Польши Мариуша Блащака.

Блащак сообщил, что сегодня польские истребители снова сопровождали американский бомбардировщик B-52. "Это важная часть упражнений по совместимости. Вместе мы заботимся о безопасности восточного фланга НАТО", - добавил вице-премьер. Фото: ядерный бомбардировщик США пролетел вдоль границы России (twitter.com/mblaszczak) Заметим, что согласно данным Flight Radar, американский бомбардировщик пролетел прямо у российской границы.