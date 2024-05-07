Ядерними погрозами Росія хоче вплинути на учасників Саміту миру, - прем'єр Латвії

Як зазначила Сіліня, Росія і в минулому погрожувала всій Європі, отже, зараз нічого особливо не змінилося.

Вона наголосила, що зараз військовий потенціал буде зміцнюватися за рахунок розвитку оборонної промисловості, і необхідно домогтися того, щоб усі країни НАТО витрачали не менше 2% свого валового внутрішнього продукту (ВВП) на потреби оборони.

"Деякі країни ясніше усвідомили, якими є справжні загрози з боку Росії. Усвідомлення цих загроз дає Україні більше можливості перемогти у війні з Росією", - зазначила глава латвійського уряду.

Своєю чергою прем’єр Естонії Кая Каллас також заявила, що нинішні погрози Росії застосувати ядерну зброю поширюють з метою стримування рішень, які планують ухвалити на підтримку України.

Вона підкреслила, що Росія і раніше погрожувала застосувати ядерну зброю, але це була лише погроза. Однак не можна з упевненістю сказати, що ядерну зброю не буде застосовано, оскільки Росія схильна діяти непередбачувано.

А канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що "важливо завжди голосно говорити, що в цій війні не можна використовувати ядерну зброю".