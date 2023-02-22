Ядерные испытания КНДР загрязнили подземные воды: какие страны в зоне риска
Десятки тысяч человек в КНДР могут подвергнуться воздействию радиоактивных материалов, которые распространяются через грунтовые воды с подземного ядерного полигона. В зоне риска также жители Южной Кореи, Японии и Китая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным правительств США, Северная Корея тайно провела шесть испытаний ядерного оружия на полигоне Пунгери в горной провинции Северный Хамгён в период с 2006 по 2017 год.
Радиоактивные материалы могли распространиться по восьми городам и округам, расположенным рядом с местом происшествия, где проживает более 1 миллиона северокорейцев и где подземные воды используются в повседневной жизни, в том числе для питья.
Южная Корея, Китай и Япония могут подвергаться риску частично из-за контрабандной торговли сельскохозяйственной и рыбной продукцией.
В 2015 году агентство по безопасности пищевых продуктов Южной Кореи обнаружило в девять раз превышающий стандартный уровень радиоактивных изотопов цезия в импортных ежовых грибах северокорейского происхождения.
Китай и Япония усилили радиационный мониторинг и выразили обеспокоенность по поводу потенциального облучения после предыдущих ядерных испытаний в КНДР, но не предоставляли публичную информацию о зараженных продуктах питания.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что 20 февраля КНДР совершила очередной ракетный запуск в направлении акватории Восточного моря.
Также сообщалось, что 19 февраля КНДР запустила баллистическую ракету в направлении западного побережья Японии. Власти Японии предполагают, что это была одна из самых больших ракет в истории КНДР. Дальность ее полета составляет 14 тысяч км, то есть ракета могла достичь материковой части США.
Позже в Северной Корее заявили, что испытывали межконтинентальную баллистическую ракету Hwasong-15.
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