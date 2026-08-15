Ядерні відходи перетворили на алмазну батарею: вона працюватиме 5700 років

Пристрій є алмазною ядерною батареєю, яка використовує радіоактивний ізотоп вуглецю-14 (карбон-14). Замість традиційного використання цього ізотопу для археологічного датування науковці застосували його для генерації довговічного мікроструму.

Принцип роботи та особливості конструкції

Елемент живлення функціонує за рахунок повільного радіоактивного розпаду вуглецю-14, період напіврозпаду якого становить близько 5700 років.

Це означає, що навіть через шість тисячоліть пристрій збереже половину початкової потужності.

Як це можливо?

Генерація електронів - у процесі розпаду вуглець-14 випромінює швидкі бета-частинки (електрони).

Алмазний напівпровідник - ізотоп запаяно всередині штучного алмазу, який виконує роль напівпровідника та вловлює рух електронів, формуючи постійний електричний струм.

Внутрішній захист - алмазний корпус повністю поглинає бета-випромінювання всередині структури, тим самим унеможливлюючи вихід небезпечної радіації назовні під час штатної експлуатації

Рівень потужності - пристрій створює мікроватну енергію, що нагадує принцип роботи сонячних панелей, але замість фотонів світла використовується енергія атомного розпаду.

Переробка ядерних відходів у джерело енергії

Основною сировиною для виготовлення таких батарей є радіоактивний графіт, який вилучають під час виведення з експлуатації ядерних реакторів.

Вилучення ізотопу вуглецю-14 із поверхонь графітових блоків дозволяє вирішити одразу два завдання:

знизити рівень небезпеки ядерних відходів для подальшого збереження,

перетворити ізотоп на корисний енергетичний ресурс.

Після завершення терміну служби алмазний модуль підлягає повторній переробці або безпечній утилізації.

Сфери застосування технології

Оскільки батарея розрахована на мікропотужність, вона не замінить літій-іонні акумулятори у смартфонах чи електромобілях.

Головна цінність інновації полягає у забезпеченні стабільної роботи обладнання в умовах, де заміна акумуляторів є складною, небезпечною або технічно неможливою.

Медичні імпланти - кардіостимулятори, нейростимулятори та слухові апарати зможуть працювати десятиліттями без необхідності повторних хірургічних втручань.

Космічні апарати - зонди для далекого космосу та супутники отримають надійне джерело живлення для приладів у зонах, де сонячна енергія недоступна.

Віддалений моніторинг - арктичні метеостанції, глибоководне обладнання та інфраструктурні датчики зможуть безперервно функціонувати в автономному режимі.

Наразі розробка перебуває на стадії прототипу. Науковці працюють над комерційними партнерствами, масштабуванням технології та проходженням регуляторних процедур для виходу на ринок.