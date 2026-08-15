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Ядерные отходы превратили в алмазную батарею: она будет работать 5700 лет

14:17 15.08.2026 Сб
3 мин
Это открывает невиданные ранее перспективы для развития высоких технологий будущего
aimg Ольга Завада
Ученые создали батарею, работающую тысячелетиями без подзарядки (фото: Magnific)

Исследователи из Университета Бристоля в сотрудничестве с Управлением по атомной энергии Великобритании (UKAEA) изготовили прототип источника питания, способного работать тысячелетиями без подзарядки и обслуживания.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Futura.

Устройство представляет собой алмазную ядерную батарею, использующую радиоактивный изотоп углерода-14 (карбон-14). Вместо традиционного использования этого изотопа для археологической датировки ученые применили его для генерации долговечного микротока.

Принцип работы и особенности конструкции

Элемент питания функционирует за счет медленного радиоактивного распада углерода-14, период полураспада которого составляет около 5700 лет.

Это означает, что даже через шесть тысяч лет устройство сохранит половину начальной мощности.

Как это возможно?

Генерация электронов - в процессе распада углерод-14 излучает быстрые бета-частицы (электроны).

Алмазный полупроводник - изотоп запаян внутри искусственного алмаза, который выполняет роль полупроводника и улавливает движение электронов, формируя постоянный электрический ток.

Внутренняя защита - алмазный корпус полностью поглощает бета-излучение внутри структуры, тем самым делая невозможным выход опасной радиации наружу во время штатной эксплуатации.

Уровень мощности - устройство создает микроватную энергию, напоминающую принцип работы солнечных панелей, но вместо фотонов света используется энергия атомного распада.

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Переработка ядерных отходов в источник энергии

Основным сырьем для изготовления таких батарей является радиоактивный графит, извлекаемый при выводе из эксплуатации ядерных реакторов.

Извлечение изотопа углерода-14 из поверхностей графитовых блоков позволяет решить сразу две задачи:

  • снизить уровень опасности ядерных отходов для дальнейшего хранения,
  • превратить изотоп в полезный энергетический ресурс.

После окончания срока службы алмазный модуль подлежит повторной переработке или безопасной утилизации.

Сферы применения технологии

Поскольку батарея рассчитана на микромощность, она не заменит литиево-ионные аккумуляторы в смартфонах или электромобилях.

Главная ценность инновации заключается в обеспечении стабильной работы оборудования в условиях, где замена аккумуляторов сложна, опасна или технически невозможна.

Медицинские импланты - кардиостимуляторы, нейростимуляторы и слуховые аппараты смогут работать десятилетиями без необходимости повторных хирургических вмешательств.

Космические аппараты - зонды для дальнего космоса и спутники получат надежный источник питания для приборов в зонах, где солнечная энергия недоступна.

Удаленный мониторинг – арктические метеостанции, глубоководное оборудование и инфраструктурные датчики смогут непрерывно функционировать в автономном режиме.

В настоящее время разработка находится на стадии прототипа. Ученые работают над коммерческими партнерствами, масштабированием технологии и прохождением регуляторных процедур для выхода на рынок.

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