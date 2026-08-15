Ядерные отходы превратили в алмазную батарею: она будет работать 5700 лет

Исследователи из Университета Бристоля в сотрудничестве с Управлением по атомной энергии Великобритании (UKAEA) изготовили прототип источника питания, способного работать тысячелетиями без подзарядки и обслуживания.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Futura.
Устройство представляет собой алмазную ядерную батарею, использующую радиоактивный изотоп углерода-14 (карбон-14). Вместо традиционного использования этого изотопа для археологической датировки ученые применили его для генерации долговечного микротока.
Элемент питания функционирует за счет медленного радиоактивного распада углерода-14, период полураспада которого составляет около 5700 лет.
Это означает, что даже через шесть тысяч лет устройство сохранит половину начальной мощности.
Как это возможно?
Генерация электронов - в процессе распада углерод-14 излучает быстрые бета-частицы (электроны).
Алмазный полупроводник - изотоп запаян внутри искусственного алмаза, который выполняет роль полупроводника и улавливает движение электронов, формируя постоянный электрический ток.
Внутренняя защита - алмазный корпус полностью поглощает бета-излучение внутри структуры, тем самым делая невозможным выход опасной радиации наружу во время штатной эксплуатации.
Уровень мощности - устройство создает микроватную энергию, напоминающую принцип работы солнечных панелей, но вместо фотонов света используется энергия атомного распада.
Основным сырьем для изготовления таких батарей является радиоактивный графит, извлекаемый при выводе из эксплуатации ядерных реакторов.
Извлечение изотопа углерода-14 из поверхностей графитовых блоков позволяет решить сразу две задачи:
После окончания срока службы алмазный модуль подлежит повторной переработке или безопасной утилизации.
Поскольку батарея рассчитана на микромощность, она не заменит литиево-ионные аккумуляторы в смартфонах или электромобилях.
Главная ценность инновации заключается в обеспечении стабильной работы оборудования в условиях, где замена аккумуляторов сложна, опасна или технически невозможна.
Медицинские импланты - кардиостимуляторы, нейростимуляторы и слуховые аппараты смогут работать десятилетиями без необходимости повторных хирургических вмешательств.
Космические аппараты - зонды для дальнего космоса и спутники получат надежный источник питания для приборов в зонах, где солнечная энергия недоступна.
Удаленный мониторинг – арктические метеостанции, глубоководное оборудование и инфраструктурные датчики смогут непрерывно функционировать в автономном режиме.
В настоящее время разработка находится на стадии прототипа. Ученые работают над коммерческими партнерствами, масштабированием технологии и прохождением регуляторных процедур для выхода на рынок.