Ядерні погрози свідчать про відчайдушне становище Росії у війні, - Міноборони Молдови

Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий висловився щодо загрози використання Росією ядерного озброєння. На його думку це було б військовим злочином.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker .

"На мій погляд, подібні погрози свідчать про відчайдушне становище російської влади у цій війні", - заявив міністр.

Також чиновник прокоментував мобілізацію в Росії, зазначивши, що це може призвести до нової хвилі біженців у Молдові.

"Щодо можливого використання ядерної зброї масової поразки - це було б військовим злочином", - додав Носатий.