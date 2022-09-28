Молдова звернулась до своїх громадян в РФ та пригрозила в’язницею за участь у війні
Громадянам Молдови нагадали, що участь участь у військових діях на території інших держав тягне за собою кримінальну відповідальність. Це було зроблено на тлі проведення часткової мобілізації в РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку посольства Молдови в РФ.
"Особам з подвійним громадянством слід мати на увазі, що на території Росії вони вважаються російськими громадянами, та можливості Республіки Молдова щодо надання консульської допомоги обмежені", - заявили в посольстві.
Проте громадян закликають звертатись для надання консульської підтримки у разі порушення їх прав. Також громадянам Молдови нагадали, що участь найманця у збройному конфлікті, військових діях чи інших насильницьких діях карається в нашій країні позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.
"У той же час особи, які залучають, навчають та фінансують найманців, караються позбавленням волі на строк від 10 до 15 років", - йдеться у повідомленні.
Також МЗС Молдови рішуче засудило ескалацію Росією військової агресії проти України.
Нагадаємо, що до цього президент Молдови Мая Санду пригрозила позбавленням громадянства тих, хто погодиться воювати на боці Росії.
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