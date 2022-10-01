Ядерные угрозы свидетельствуют об отчаянном положении России в войне, - Минобороны Молдовы

Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый высказался об угрозе использования Россией ядерного вооружения. По его мнению, это было бы военным преступлением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker .
"На мой взгляд, подобные угрозы свидетельствуют об отчаянном положении российских властей в этой войне", - заявил министр.
Также чиновник прокомментировал мобилизацию в России, отметив, что это может привести к новой волне беженцев в Молдове.
"О возможном использовании ядерного оружия массового поражения - это было бы военным преступлением", - добавил Носатый.
Напомним, недавно президент РФ Владимир Путин в своем обращении угрожал странам Запада применить ядерное оружие , отметив, что он якобы "не блефует".
Добавим, секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил Москву, что в таком случае ответ мира будет абсолютно радикальным.
Также Молдова обратилась к своим гражданам в РФ и пригрозила тюрьмой за участие в войне.
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