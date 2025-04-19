Ядерні переговори США та Ірану: Тегеран повідомив про "просування вперед"

Суботні переговори відбулися через тиждень після того, як у столиці Оману Маскаті відбувся перший раунд. Хоч переговори відбуваються в Італії, Оман знову виступив як посередник між командою США на чолі зі спецпосланцем Стівом Віткоффом та іранською командою на чолі з міністром закордонних справ Аббасом Арагчі.

Іранський глава МЗС дав зрозуміти, що переговори були позитивними, повідомивши журналістам, що вони тривали близько чотирьох годин.

"Можу сказати, що є рух уперед. Ми досягли кращого розуміння і згоди щодо деяких принципів і цілей на цих римських переговорах", - сказав він.

За словами представника іранського МЗС, найближчими днями очікується третій раунд переговорів.