Ядерні переговори США та Ірану: Тегеран повідомив про "просування вперед"

У суботу, 19 квітня, в Римі відбувся стороной раунд переговорів між делегаціями США та Ірану щодо ядерної програми Тегерана.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN і The Times of Israel.
Суботні переговори відбулися через тиждень після того, як у столиці Оману Маскаті відбувся перший раунд. Хоч переговори відбуваються в Італії, Оман знову виступив як посередник між командою США на чолі зі спецпосланцем Стівом Віткоффом та іранською командою на чолі з міністром закордонних справ Аббасом Арагчі.
Іранський глава МЗС дав зрозуміти, що переговори були позитивними, повідомивши журналістам, що вони тривали близько чотирьох годин.
"Можу сказати, що є рух уперед. Ми досягли кращого розуміння і згоди щодо деяких принципів і цілей на цих римських переговорах", - сказав він.
За словами представника іранського МЗС, найближчими днями очікується третій раунд переговорів.
Нагадаємо, що між двома країнами протягом десятиліть існувала ворожнеча, і тривалий час точилися суперечки про ядерний потенціал Тегерана.
Зокрема, Вашингтон хоче, щоб Іран припинив виробництво високозбагаченого урану, який, на думку США, спрямований на створення ядерної бомби. Цього тижня Іран подвоїв своє право на збагачення урану, але дав зрозуміти, що готовий вести переговори про деякі компроміси в обмін на пом'якшення санкцій, щоб полегшити тиск на свою економіку.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент США Дональд Трамп відхилив ізраїльський удар по ядерних об'єктах Ірану. Причиною стало те, що Тегеран готовий до переговорів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.