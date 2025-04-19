Ядерные переговоры США и Ирана: Тегеран сообщил о "продвижении вперед"

В субботу, 19 апреля, в Риме состоялся стороной раунд переговоров между делегациями США и Ирана по ядерной программе Тегерана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и The Times of Israel.
Субботние переговоры прошли спустя неделю после того, как в столице Омана Маскате состоялся первый раунд. Хоть переговоры проходят в Италии, Оман снова выступил в качестве посредника между командой США во главе со спецпосланником Стивом Виткоффом и иранской командой во главе с министром иностранных дел Аббасом Арагчи.
Иранский глава МИД дал понять, что переговоры были позитивными, сообщив журналистам, что они длились около четырех часов.
"Могу сказать, что есть движение вперед. Мы достигли лучшего понимания и согласия по некоторым принципам и целям на этих римских переговорах", - сказал он.
По словам представителя иранского МИД, в ближайшие дни ожидается третий раунд переговоров.
Напомним, что между двумя странами на протяжении десятилетий существовала вражда, и долгое время шли споры о ядерном потенциале Тегерана.
В частности, Вашингтон хочет, чтобы Иран прекратил производство высокообогащенного урана, который, по мнению США, направлен на создание ядерной бомбы. На этой неделе Иран удвоил свое право на обогащение урана, но дал понять, что готов вести переговоры о некоторых компромиссах в обмен на смягчение санкций, чтобы облегчить давление на свою экономику.
Ранее РБК-Украина сообщало, что президент США Дональд Трамп отклонил израильский удар по ядерным объектам Ирана. Причиной стало то, что Тегеран готов к переговорам.
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