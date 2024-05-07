Ядерні навчання. Білорусь виведе на полігони ракетні комплекси "Іскандер-М" і "Полонез-М"

Зазначається, що до перевірки залучають ескадрилью штурмовиків Су-25 116-ї штурмової авіаційної бази та 587-й окремий ракетний дивізіон 465-ї ракетної бригади, озброєний ОТРК "Іскандер-М".

У навчаннях також візьме участь підрозділ 336-ї реактивної артилерійської бригади, озброєний ракетними комплексами "Полонез-М".

На яких полігонах можуть розгорнути ракетні установки

Влада Білорусі заявила, що під час перевірки буде "перевірено весь комплекс заходів від планування, підготовки та застосування ударів тактичними ядерними боєприпасами". Серед іншого, буде відпрацьовано питання подачі спецбоєприпасів у військові частини, та їх завантаження на пускові установки.

"Гаюн" пише, що сьогодні щонайменше два штурмовики Су-25 здійснили переліт з аеродрому "Ліда" на аеродром "Мачулищі". Також заплановано виведення підрозділів, озброєних комплексами "Іскандер-М" і "Полонез-М", у позиційні райони. Цілком можливо, що для проведення перевірки будуть задіяні полігони "Осиповицький" і "Німан".

Що це за зброя

"Полонез" - білоруська 301-мм реактивна система залпового вогню. Система призначена для високоточного ураження відкрито розташованої і прихованої живої сили, неброньованої і броньованої військової техніки, інших об'єктів.

Дальність стрільби спочатку становила до 200 км, у 2017 році завдяки використанню нових ракет її було збільшено до 300 км. Таку зброю Білорусь виводить на навчання вже не вперше.

"Іскандер" - сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. "Іскандер-М" є балістичною ракетою, дальність стрільби згідно зі згадкою в різних джерелах становить до 500 км. У лютому диктатор Олександр Лукашенко визнав, що на озброєння надійшли два дивізіони ракетних комплексів "Іскандер-М".