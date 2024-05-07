Ядерні навчання. Білорусь виведе на полігони ракетні комплекси "Іскандер-М" і "Полонез-М"

Армія Білорусі під час раптової перевірки засобів-носіїв нестратегічної ядерної зброї виведе на полігони комплекси "Іскандер-М" і "Полонез-М".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Гаюн".
Зазначається, що до перевірки залучають ескадрилью штурмовиків Су-25 116-ї штурмової авіаційної бази та 587-й окремий ракетний дивізіон 465-ї ракетної бригади, озброєний ОТРК "Іскандер-М".
У навчаннях також візьме участь підрозділ 336-ї реактивної артилерійської бригади, озброєний ракетними комплексами "Полонез-М".
Влада Білорусі заявила, що під час перевірки буде "перевірено весь комплекс заходів від планування, підготовки та застосування ударів тактичними ядерними боєприпасами". Серед іншого, буде відпрацьовано питання подачі спецбоєприпасів у військові частини, та їх завантаження на пускові установки.
"Гаюн" пише, що сьогодні щонайменше два штурмовики Су-25 здійснили переліт з аеродрому "Ліда" на аеродром "Мачулищі". Також заплановано виведення підрозділів, озброєних комплексами "Іскандер-М" і "Полонез-М", у позиційні райони. Цілком можливо, що для проведення перевірки будуть задіяні полігони "Осиповицький" і "Німан".
"Полонез" - білоруська 301-мм реактивна система залпового вогню. Система призначена для високоточного ураження відкрито розташованої і прихованої живої сили, неброньованої і броньованої військової техніки, інших об'єктів.
Дальність стрільби спочатку становила до 200 км, у 2017 році завдяки використанню нових ракет її було збільшено до 300 км. Таку зброю Білорусь виводить на навчання вже не вперше.
"Іскандер" - сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. "Іскандер-М" є балістичною ракетою, дальність стрільби згідно зі згадкою в різних джерелах становить до 500 км. У лютому диктатор Олександр Лукашенко визнав, що на озброєння надійшли два дивізіони ракетних комплексів "Іскандер-М".
Учора Міноборони РФ повідомило, що за дорученням диктатора Володимира Путіна російська армія проведе навчання з тактичною ядерною зброєю.
Сьогодні ж диктатор Олександер Лукашенко вирішив повторити за Росією і теж провести перевірку засобів-носіїв тактичної ядерної зброї.
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