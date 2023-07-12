Ядерна зброя РФ в Білорусі: США відстежують ситуацію

Сполучені Штати Америки відстежують та контролюють дотримання Росією зобов’язань щодо нерозповсюдження ядерної зброї.
Про це заявив речник Держдепу США Меттью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.
Зі слів спікера Державного департаменту, США, на тлі заяв та повідомлень про розміщення ядерної зброї Російською Федерацією в Білорусі, не бачать підстав для коригування розташування власних ядерних сил.
"Ми продовжуємо активно стежити за повідомленнями щодо угоди між Росією й Білоруссю, аби бути певними, що Росія зберігає контроль над своєю зброєю в разі будь-якого розгортання її в Білорусі та дотримується своїх зобов’язань згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї",- зазначив Міллер.
Він додав, що Америка не бачить жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю.
Наприкінці травня міністри оборони РФ та Білорусі підписали документ про розміщення тактичної ядерної зброї на території РБ. Москва планує передати Мінську ракетний комплекс "Іскандер-М", який здатний запускати ракети з ядерною боєголовкою. Згодом, в Крмелі заявили, що залишають контроль над ядерною зброєю за собою.
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