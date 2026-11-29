Науковці запропонували нове пояснення темної енергії - загадкової сили, через яку Всесвіт розширюється дедалі швидше. Для цього їм не довелося припускати існування невідомих частинок: модель спирається на вже відому фізикам теорію та узгоджується з астрономічними спостереженнями.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Interesting Engineering .

Як темна енергія може бути пов'язана з ядерною?

Вчені пояснюють: темна енергія відповідає за прискорене розширення Всесвіту і становить приблизно 70 відсотків його загальної енергетичної щільності, проте її фізична природа досі невідома.

Більшість гіпотез вводять невиявлені частинки чи поля, тоді як автори нової роботи пропонують обійтися без них.

В основі підходу лежить квантова хромодинаміка - теорія, яка описує сильну ядерну взаємодію, що утримує кварки в протонах і нейтронах. Вона також описує квантовий вакуум, який містить квантові поля, енергію та топологічні конфігурації, між якими можливе квантове тунелювання.

У звичайному просторі вакуум квантової хромодинаміки має певну енергію. Однак у розширюваному Всесвіті його властивості можуть змінюватися.

За словами співавтора дослідження Аріеля Житницького з Університету Британської Колумбії, ця різниця в енергії вакууму може прискорювати розширення Всесвіту без залучення нових частинок чи полів.

Для розрахунків дослідники використали 2 додаткові параметри. Вони показують, коли вплив темної енергії стає помітним і як він поступово змінюється.

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Як нову теорію перевірили?

Науковці порівняли прогнози моделі зі спостереженнями далеких наднових типу Ia, реліктового випромінювання раннього Всесвіту та розподілу галактик. Для цього використали дані Planck, Atacama Cosmology Telescope, South Pole Telescope і DESI, а також дві вибірки наднових - Pantheon+ та DES-Dovekie.

Результати зіставили зі стандартною моделлю Lambda-CDM, яка передбачає незмінну темну енергію, та моделлю, де її властивості змінюються з часом.

За окремими даними раннього або пізнього Всесвіту, нова теорія показала результати на рівні Стандартної моделі. Однак після об'єднання всіх даних статистичний аналіз виявив невелику або помірну перевагу нового підходу.

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Чи змінить це уявлення про темну енергію?

Якщо гіпотеза підтвердиться, вона допоможе пояснити прискорене розширення Всесвіту за допомогою вже відомих законів фізики. Крім того, модель може пояснити ознаки того, що темна енергія змінюється з часом,.

Проте відповідність розрахунків астрономічним даним ще не доводить, що причиною темної енергії є саме квантова хромодинаміка.

Дослідникам потрібно краще обґрунтувати механізм і з'ясувати, як квантовий вакуум поводиться у просторі, що розширюється. Остаточні висновки також потребуватимуть перевірки нових астрономічних даних.