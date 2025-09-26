UA

Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Ядерна співпраця чи політична гра? Путін прийняв в Кремлі генерального директора МАГАТЕ Гроссі

Автор: Оксана Гапончук

Ввечері 25 вересня в Москві відбулася зустріч президента РФ Володимира Путіна з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Гроссі на платформі Х.

За словами Гроссі, темою обговорення стали питання ядерної енергетики, нерозповсюдження ядерних технологій та виклики у сфері безпеки й захищеності. Він подякував за підтримку професійної та неупередженої роботи МАГАТЕ.

У російських ЗМІ з посиланням на Кремль заявили, що Путін підкреслив: співпраця Москви з агентством налагоджена "майже в усіх напрямах" та стосується зокрема глобальної атомної безпеки.

Візит Гроссі до Росії збігся з проведенням у Москві Всесвітнього тижня атомної енергетики. У своєму дописі він наголосив, що МАГАТЕ існує для того, щоб гарантувати безпечне та надійне впровадження ядерних проєктів, які відповідають найвищим стандартам нерозповсюдження.

Це не перша поїздка очільника агентства до РФ у 2025 році. В лютому Гроссі вже зустрічався в Москві з керівником "Росатому" Олексієм Ліхачовим. Тоді обговорювалась безпека Запорізької атомної електростанції, яка з 2022 року перебуває під російською окупацією.

Нагадаємо, 15 вересня Гроссі попереджав, що військові дії досі становлять серйозну загрозу для ЗАЕС. А кілька днів потому 69-та Генеральна конференція МАГАТЕ ухвалила резолюцію із закликом до Росії негайно залишити станцію.

Нагадаємо, 2 липня президент Ірану Масуд Пезешкіан офіційно затвердив закон про призупинення співпраці з МАГАТЕ. Раніше відповідний законопроєкт схвалив парламент країни.

Згідно з ухваленим документом, інспекторам МАГАТЕ більше не буде дозволено в'їжджати до Ірану без погодження Вищої ради національної безпеки.

МАГАТЕ