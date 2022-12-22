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Ядерна риторика Путіна націлена лише на внутрішню аудиторію РФ, - ISW

Новость на русском →
Четвер 22 грудня 2022 04:20
Ядерна риторика Путіна націлена лише на внутрішню аудиторію РФ, - ISW Фото: Президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Керівник Кремля Володимир Путін продовжує продовжує використовувати описи підвищеної ядерної готовності для заспокоєння внутрішньої націоналістичної аудиторії та залякування Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що заяви російського диктатора про ядерну зброю, зокрема гіперзвукові боєголовки "Авангард" чи міжконтинентальні балістичні ракети "Сармат" не вказують на підготовку Росії до їх застосування.

"Кремль регулярно використовує ядерну риторику, щоб продемонструвати силу ультраправій російській спільноті, яка звинуватила міністерство оборони РФ у нездатності вжити достатньо агресивних кроків для підтримки війни в Україні та вимагати від Заходу скорочення "ескалаційного" надання допомоги Україні та продовження переговорів на російських умовах, натякаючи на можливість ядерної ескалації", - пояснили в ISW.

Фахівці також додали, що, проаналізувавши попередні інциденти, в яких російські офіційні особи посилалися на ядерну зброю, щоб вплинути на західну та внутрішню аудиторію, дійши до висновку, що кремлівські чиновники не наважаться використати ядерну зброю на полі бою.

Нагадаємо, у грудні Путін повернувся до погроз застосування ядерної зброї проти України.

Раніше президент Володимир Зеленський зазначив, що ядерні погрози диктатора є доказом слабкості та неповноцінності людини.

При цьому в США наразі не бачать чітких доказів готовності Росії застосувати тактичну ядерну зброю.

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