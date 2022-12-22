Ядерна риторика Путіна націлена лише на внутрішню аудиторію РФ, - ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що заяви російського диктатора про ядерну зброю, зокрема гіперзвукові боєголовки "Авангард" чи міжконтинентальні балістичні ракети "Сармат" не вказують на підготовку Росії до їх застосування.

"Кремль регулярно використовує ядерну риторику, щоб продемонструвати силу ультраправій російській спільноті, яка звинуватила міністерство оборони РФ у нездатності вжити достатньо агресивних кроків для підтримки війни в Україні та вимагати від Заходу скорочення "ескалаційного" надання допомоги Україні та продовження переговорів на російських умовах, натякаючи на можливість ядерної ескалації", - пояснили в ISW.