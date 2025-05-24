Ядерна парасолька США для Європи не може бути замінена в найближчому часі, - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що на сьогодні немає альтернативи американському ядерному щиту для Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung.
За його словами, ця система стримування залишається ключовою складовою безпеки на континенті, і в осяжному майбутньому її заміна неможлива.
Пісторіус наголосив, що Берлін веде поглиблений конфіденційний діалог із партнерами щодо ядерної безпеки, проте вважає публічні дискусії на цю тему недоречними.
"Однак найголовніше - американська ядерна парасолька для Європи не може бути замінена в найближчому майбутньому, і ми не повинні створювати іншого враження", - сказав міністр.
Міністр також запевнив, що наразі немає ознак, які б свідчили про значне скорочення військової присутності США у Європі чи відмову від їхньої ядерної стратегії.
Пісторіус визнав, що з адміністрацією Дональда Трампа спілкування відрізняється від попередніх американських урядів.
"Так, адміністрація Трампа спілкується інакше, ніж інші уряди США. І так, у трансатлантичних відносинах виникла нова невизначеність. Але це має лише зміцнити нашу віру в те, що ми, європейці, маємо більше покладатися на себе", - сказав він.
Він також наголосив, що у перспективі європейські країни повинні посилити увагу до своєї безпеки.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Франція допускає розміщення своєї ядерної зброї на території союзників, щоб замістити "ядерку" Сполучених Штатів Америки у Європі.
Також ЗМІ повідомляли, що Франція може розмістити свої винищувачі з ядерною зброєю у Німеччині.
Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що денуклеаризація може стати важливою ініціативою для безпеки планети, а Китай та Росія могли б також приєднатись до цього процесу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.