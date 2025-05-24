Ядерный зонтик США для Европы не может быть заменен в ближайшем времени, - Писториус

По его словам, эта система сдерживания остается ключевой составляющей безопасности на континенте, и в обозримом будущем ее замена невозможна.

Писториус отметил, что Берлин ведет углубленный конфиденциальный диалог с партнерами по ядерной безопасности, однако считает публичные дискуссии на эту тему неуместными.

"Однако самое главное - американский ядерный зонтик для Европы не может быть заменен в ближайшем будущем, и мы не должны создавать другого впечатления", - сказал министр.

Министр также заверил, что пока нет признаков, свидетельствующих о значительном сокращении военного присутствия США в Европе или отказе от их ядерной стратегии.

Писториус признал, что с администрацией Дональда Трампа общение отличается от предыдущих американских правительств.

"Да, администрация Трампа общается иначе, чем другие правительства США. И да, в трансатлантических отношениях возникла новая неопределенность. Но это должно лишь укрепить нашу веру в то, что мы, европейцы, должны больше полагаться на себя", - сказал он.

Он также отметил, что в перспективе европейские страны должны усилить внимание к своей безопасности.