Дерматолог розкрила головну помилку при голінні та порадила неочікуване рішення

Що треба знати про вростання волосся?

Вросле волосся зазвичай можна вилікувати самостійно, обережно відлущуючи шкіру в ураженій зоні та використовуючи теплі компреси, щоб пом'якшити шкіру та сприяти виходу врослого волосся назовні.

Також слід уникати гоління цієї ділянки, поки вона не загоїться і не виглядатиме нормально. Однак NHS наполегливо радить звернутися до лікаря, якщо вросле волосся стає болючим, гарячим на дотик або набрякає, або якщо у вас також підвищується температура. Деякі люди можуть бути більш схильними до вростання волосся, особливо якщо у них жорстке або кучеряве волосся.

Головна помилка при голінні

Щоб допомогти запобігти вростанню волосся під час гоління, дерматолог Сем Елліс, поділилася головною порадою, яку вона дає своїм пацієнтам, що часто страждають від цієї проблеми.

"Цей тип бритви дасть вам надзвичайно чисте гоління, але якщо ви схильні до вростання волосся, то це точно не ваш вибір", - сказала вона.

Доктор Елліс пояснила, що у бритв з кількома лезами перше лезо насправді не ріже волосся, а замість цього піднімає або витягує його з фолікула.

Це дозволяє другому лезу зрізати волосся ще ближче до шкіри. Але після того, як волосся зрізане, воно опускається назад під поверхню шкіри, що і забезпечує цю м'яку та гладеньку поверхню. Однак, коли волосся починає знову відростати, воно може застрягти під шкірою, перетворюючись на вросле волосся.

"Отже, якщо у вас з'являються ці сверблячі, червоні, дратівливі горбики після гоління, я б порадила однолезову бритву. Вона все ще забезпечує дуже чисте гоління, але з набагато меншим подразненням", - підсумувала експертка.