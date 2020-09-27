Деревянченко проиграл третий бой за титул чемпиона мира

Фото: Чарло - Деревянченко (twitter.com/ShowtimeBoxing)

Украинец по очкам уступил Джермаллу Чарло

Чемпион мира по версии WBC в среднем весе американец Джермалл Чарло защитил титул в бою против украинского претендента Сергея Деревянченко. Поединок состоялся в ночь на 27 сентября в Анкасвилле (штат Коннектикут, США).

Украинец проиграл единогласным решением судей - 116-112, 117-111, 118-110.

Чарло намного чаще и качественнее использовал джеб, завладев инициативой. К середине боя в Деревянченко над правым глазом открылось рассечение, но, невзирая на это, он упорно шел на соперника, выбрасывая удар за ударом. Украинец отдал все силы в чемпионских трехминутках, но поединок проиграл.

Для Деревянченко это был уже третий титульный бой в карьере. В 2018 году он уступил раздельным решением судей Дэниелу Джейкобсу в поединке за титул IBF, а в 2019 уступил Геннадию Головкину в бою за пояса IBF и IBO. Тогда судьи были единогласными. 34-летний украинец провел свой 16 бой в профессиональной карьере, 13 из них - победы (10 нокаутом).

А вот американец в третий раз успешно защитил свой пояс чемпиона мира. У Чарло - 31 победа в 31 поединке (22 - досрочные).