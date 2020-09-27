Дерев'янченко програв третій бій за титул чемпіона світу

Фото: Чарло - Дерев'янченко (twitter.com/ShowtimeBoxing)

Українець за очками поступився Джермаллу Чарло

Чемпіон світу за версією WBC в середній вазі американець Джермалл Чарлі захистив титул в бою проти українського претендента Сергія Дерев'янченко. Поєдинок відбувся в ніч на 27 вересня в Анкасвіллі (штат Коннектикут, США).

Українець програв одноголосним рішенням суддів - 116-112, 117-111, 118-110.

Чарло набагато частіше і якісніше використав джеб, заволодівши ініціативою. У Дерев'янченка ще в першій половині бою над правим оком відкрилося розсічення, але, попри це, він наполегливо йшов на суперника, викидаючи удар за ударом. Українець віддав всі сили в чемпіонській трихвилинці, але поєдинок програв.

Для Дерев'янченка це був уже третій титульний бій у кар'єрі. У 2018 році він поступився роздільним рішенням суддів Деніелу Джейкобсу в поєдинку за титул IBF, а у 2019 поступився Геннадію Головкіну в бою за пояси IBF і IBO. Тоді судді були одностайними. 34-річний українець провів свій 16 бій у професійній кар'єрі, 13 з них - перемоги (10 нокаутом).

А ось американець втретє успішно захистив свій пояс чемпіона світу. У Чарло - 31 перемога у 31 поєдинку (22 - дострокові).