Деревообробники поскаржилися в Офіс президента і Кабмін на блокування роботи підприємств

"На жаль, ДАЛРУ та ДП "Ліси України" виявилися не готовими до видачі електронних сертифікатів або ж навмисно блокують їх видачу. Деревообробники не можуть їх отримати, фактично заблоковано всі експортні операції продукції з деревини", - зазначається у листах.

Деревообробники з різних областей України повідомляють про вкрай незадовільну роботу електронної системи видачі сертифікатів.

"Вона постійно у всіх висне. Неможливо подати документи з першого разу. Не зрозуміло, чи це чергові кібератаки, чи все ж неможливість налагодити правильну роботу. Знаючи про досвід керівництва лісової галузі в IT-технологіях, - у це не хочеться вірити. Для тих, хто зміг подати документи через десятки спроб, потім знаходяться якісь необґрунтовані відмови і сертифікати все одно не видаються. Причини незрозумілі", - наголошує голова Асоціації Микола Когут, додавши, що відсутній чіткий перелік вимог щодо відмови у видачі сертифікатів.

Також деревообробники припускають, що така ситуація може бути створена навмисно для відкриття експорту лісу-кругляку, заблокувавши перед цим експорт готової продукції.

"Дуже б хотілося відзначити позивні зміни в лісовій галузі, проте, на жаль, неможливо це зробити через те, що хтось намагається навіть в електронні сервіси "пропихнути" корупційну складову. Інакше те, що відбувається зараз із електронною видачею сертифікатів назвати неможливо", - йдеться у листах.

Представники деревообробних підприємств звертаються до адресатів із проханнями налагодити систему видачі сертифікатів; зобов’язати територіальні органи Держлісагентства, органи виконавчої влади чітко дотримуватись термінів видачі сертифікатів; видачу сертифікатів здійснювати з суворим дотриманням законодавчо врегульованих та установлених норм виходу продукції з урахуванням господарських особливостей кожного підприємства; передбачити відповідальність за відмову у видачі сертифікатів з формальних та законодавчо необґрунтованих підстав.

Нагадаємо, відповідно до постанови уряду від 12 травня 2023 року № 483 "Про реалізацію експериментального проекту щодо видачі спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубного квитка) та сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в електронній формі" видача сертифікатів відбувається виключно в електронній формі через Єдину екологічну платформу "Екосистема".