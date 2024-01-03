Деревообработчики пожаловались в Офис президента и Кабмин на блокировку работы предприятий

"К сожалению, ГАЛРУ и ГП «Леса Украины» оказались не готовы к выдаче электронных сертификатов или же намеренно блокируют их выдачу. Деревообработчики не могут их получить, фактически заблокированы все экспортные операции из древесины", - отмечается в письмах.

Деревообработчики из разных областей Украины сообщают о крайне неудовлетворительной работе электронной системы выдачи сертификатов.

"Она постоянно у всех виснет. Невозможно подать документы с первого раза. Не понятно, это очередные кибератаки или все же невозможность наладить правильную работу. Зная об опыте руководства лесной отрасли в ИT-технологиях - в это не хочется верить. Для тех, кто смог подать документы через десятки попыток, потом находятся какие-то необоснованные отказы и сертификаты все равно не выдаются. Причины непонятны", - отмечает председатель Ассоциации Николай Когут, добавив, что отсутствует четкий перечень требований отказа в выдаче сертификатов.

Также деревообработчики предполагают, что такая ситуация может быть создана специально для открытия экспорта леса-кругляка, заблокировав перед этим экспорт готовой продукции.

"Очень хотелось бы отметить позитивные изменения в лесной отрасли, однако, к сожалению, невозможно это сделать из-за того, что кто-то пытается даже в электронные сервисы «пропихнуть» коррупционную составляющую. Иначе происходящее сейчас с электронной выдачей сертификатов назвать невозможно", - говорится в письмах.

Представители деревообрабатывающих предприятий обращаются к адресатам с просьбами наладить систему выдачи сертификатов; обязать территориальные органы Гослесагентства, органы исполнительной власти четко соблюдать сроки выдачи сертификатов; выдачу сертификатов осуществлять со строгим соблюдением законодательно урегулированных и установленных норм выхода продукции с учетом хозяйственных особенностей каждого предприятия; предусмотреть ответственность за отказ в выдаче сертификатов по формальным и законодательно необоснованным основаниям.

Напомним, согласно постановлению правительства от 12 мая 2023 г. № 483 "О реализации экспериментального проекта по выдаче специального разрешения на специальное использование лесных ресурсов (лесорубного билета) и сертификата о происхождении лесоматериалов и изготовленных из них пиломатериалов в электронной форме" выдача сертификатов производится исключительно в электронной форме через Единую экологическую платформу "Экосистема".