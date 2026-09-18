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Дерев'яний камікадзе з міною на 12 кілограмів: українські бійці збили наступника "Молнії"

12:18 18.09.2026 Пт
2 хв
aimg Лев Шевченко
Фото: "Упирь-К" (росЗМІ)

Зенітники 59-ї штурмової бригади збили ударний безпілотник "Упырь-К" - новий тип дрона-камікадзе, яким Росія намагається замінити "Молнію-2". Апарат здатен долати до 50 км і нести бойову частину масою до 12 кг, зокрема протитанкову міну ТМ-62.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис 1-го батальйону безпілотних систем "Хижаки висот".

Що відомо про збиття "Упиря"

Зенітники 59-ї штурмової бригади імені Якова Гандзюка Сил безпілотних систем збили російський ударний безпілотник "Упирь-К". Уразили ціль за допомогою дрона-перехоплювача. Відео ураження опублікував 1-й батальйон безпілотних систем "Хижаки висот".

До цього росіяни вже застосовували дрони цього типу на передовій, але їхня точна назва була невідомою.

Які характеристики "Упирь-К"

Ударний БпЛА "Упырь-К" розробила російська компанія "Уралдронзавод", яка виготовляє апарати у Свердловській області. Це двомоторний дрон-камікадзе з фіксованим крилом та відкритою конструкцією з каркасом з дерева.

Така аеродинамічна схема дозволяє безпілотнику летіти десятки кілометрів. Виробник заявдяє про дальність застосування близько 50 км від місця запуску.

За вантажопідйомністю новий апарат перевершує дрон "Молнія-2" — він здатен нести бойову частину масою до 12 кг, зокрема протитанкову міну ТМ-62. Відеосигнал дрон передає на частотах приблизно 2,0–2,1 ГГц (дані станом на червень 2026 року), а боєприпас детонує в момент удару за рахунок контактного або модифікованого підривача.

Крім того, "Упирь" може оснащуватися станцією-ретранслятором зв'язку, завдяки якій дальність польоту ударних безпілотників зростає в рази.

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Українські підрозділи продовжують точково відпрацьовувати по об'єктах ворога за допомогою ударних FPV-дронів. Так, бійці уразили вузол зв'язку росіян, який противник обладнав у пошкодженому житловому будинку в Костянтинівці на Донеччині - ціль на відстані 16 км від точки запуску вразив дрон UB60D компанії "Українська Бронетехніка" з інтегрованою 60-мм міною, розроблений саме для ураження антен, поодинокої піхоти та дронів-"ждунів".

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