Дерев'яний камікадзе з міною на 12 кілограмів: українські бійці збили наступника "Молнії"

Що відомо про збиття "Упиря"

Зенітники 59-ї штурмової бригади імені Якова Гандзюка Сил безпілотних систем збили російський ударний безпілотник "Упирь-К". Уразили ціль за допомогою дрона-перехоплювача. Відео ураження опублікував 1-й батальйон безпілотних систем "Хижаки висот".

До цього росіяни вже застосовували дрони цього типу на передовій, але їхня точна назва була невідомою.

Які характеристики "Упирь-К"

Ударний БпЛА "Упырь-К" розробила російська компанія "Уралдронзавод", яка виготовляє апарати у Свердловській області. Це двомоторний дрон-камікадзе з фіксованим крилом та відкритою конструкцією з каркасом з дерева.

Така аеродинамічна схема дозволяє безпілотнику летіти десятки кілометрів. Виробник заявдяє про дальність застосування близько 50 км від місця запуску.

За вантажопідйомністю новий апарат перевершує дрон "Молнія-2" — він здатен нести бойову частину масою до 12 кг, зокрема протитанкову міну ТМ-62. Відеосигнал дрон передає на частотах приблизно 2,0–2,1 ГГц (дані станом на червень 2026 року), а боєприпас детонує в момент удару за рахунок контактного або модифікованого підривача.

Крім того, "Упирь" може оснащуватися станцією-ретранслятором зв'язку, завдяки якій дальність польоту ударних безпілотників зростає в рази.