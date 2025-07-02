Дерев'янченко здобув ефектну перемогу на шоу з участю Холіфілда (відео)

Повернення після річної перерви

Бій відбувся на арені Texas Troubadour Theatre в американському Нешвіллі. Це був перший вихід українця на ринг після майже річної паузи, спричиненої травмою.

Востаннє Дерев'янченко боксував у серпні 2024 року проти француза Крістіана Мбіллі, коли програв одноголосним рішенням суддів.

Хід поєдинку

Дерев'янченко від початку заволодів ініціативою, демонструючи впевнене домінування: працював джебом, атакував корпус і скорочував дистанцію. Вже в другому раунді лівий хук українця приголомшив суперника.

У третьому раунді Сергій відправив Рамоса в перший нокдаун після точного комбінаційного удару. Американець апелював до рефері, вважаючи, що пропустив удар у потилицю, але суддя зафіксував чисте влучання.

Кульмінація настала в шостому раунді. Дерев'янченко різко наростив темп, змусивши суперника вдруге стати на одне коліно після серії аперкотів. Після ще одного нокдауну рефері зупинив бій, зафіксувавши перемогу українця технічним нокаутом.

Для 38-річного українського боксера це вже 16-та перемога в 22-х поєдинках в профі. Він сподівається, що впевнена перемога може відкрити йому шлях до ще одного великого бою в його кар'єрі.

У рамках цього ж шоу вперше за останні два роки виступив американський боксер першої середньої вагової категорії (до 69,9 кг) Еван Холіфілд (12–1, 8 КО) – син легенди боксу Евандера Холіфілда. Він переміг свого співвітчизника Латревеона Гранта.