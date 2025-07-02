Деревянченко одержал эффектную победу на шоу с участием Холифилда (видео)

Возвращение после годичного перерыва

Бой состоялся на арене Texas Troubadour Theatre в американском Нэшвилле. Это был первый выход украинца на ринг после почти годовой паузы, вызванной травмой.

Последний раз Деревянченко боксировал в августе 2024 года против француза Кристиана Мбилли, когда проиграл единогласным решением судей.

Ход поединка

Деревянченко с самого начала завладел инициативой, демонстрируя уверенное доминирование: работал джебом, атаковал корпус и сокращал дистанцию. Уже во втором раунде левый хук украинца ошеломил соперника.

В третьем раунде Сергей отправил Рамоса в первый нокдаун после точного комбинационного удара. Американец апеллировал к рефери, считая, что пропустил удар в затылок, но судья зафиксировал чистое попадание.

Кульминация наступила в шестом раунде. Деревянченко резко нарастил темп, заставив соперника во второй раз стать на одно колено после серии апперкотов. После еще одного нокдауна рефери остановил бой, зафиксировав победу украинца техническим нокаутом.

Для 38-летнего украинского боксера это уже 16-я победа в 22-х поединках в профи. Он надеется, что уверенная победа может открыть ему путь к еще одному большому бою в его карьере.

В рамках этого же шоу впервые за последние два года выступил американский боксер первой средней весовой категории (до 69,9 кг) Эван Холифилд (12-1, 8 КО) - сын легенды бокса Эвандера Холифилда. Он победил своего соотечественника Латревеона Гранта.