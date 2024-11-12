Держбюджет-2025 передбачає 55 мільярдів гривень на виробництво зброї, - Сметанін

Серед передбачених 55 мільярдів гривень:

54,55 мільярда підуть на розвиток виробництва, розробку й впровадження нових технологій, нарощення виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення;

500 мільйонів - на програму доступних кредитів для оборонних підприємств. Програма була створена у поточному році й дозволяє брати виробникам кредити під 5% річних, а решта відсотків покриватиметься держбюджетом.

Сметанін нагадав, що у 2024-му на оборону було виділено близько 51 мільярда гривень.

Держбюджет-2025

13 вересня Кабінет Міністрів затвердив проект державного бюджету на 2025 рік, а вже наступного дня документ був внесений на розгляд Верховної Ради. Парламент, своєю чергою, підтримав законопроєкт вже 31 жовтня в рамках першого читання.

Вже 8 листопада уряд схвалив проект держбюджету-2025 для розгляду у другому читанні. Зокрема до нього були внесені певні зміни.