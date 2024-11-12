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Держбюджет-2025 передбачає 55 мільярдів гривень на виробництво зброї, - Сметанін

Фото: Герман Сметанін, голова Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості (mspu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

На виробництво озброєння та військової техніки у 2025-му виділено більше 55 мільярдів гривень. Це більше, ніж було виділено торік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Германа Сметаніна.

Серед передбачених 55 мільярдів гривень

  • 54,55 мільярда підуть на розвиток виробництва, розробку й впровадження нових технологій, нарощення виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення; 
  • 500 мільйонів - на програму доступних кредитів для оборонних підприємств. Програма була створена у поточному році й дозволяє брати виробникам кредити під 5% річних, а решта відсотків покриватиметься держбюджетом. 

Сметанін нагадав, що у 2024-му на оборону було виділено близько 51 мільярда гривень. 

Держбюджет-2025

13 вересня Кабінет Міністрів затвердив проект державного бюджету на 2025 рік, а вже наступного дня документ був внесений на розгляд Верховної Ради. Парламент, своєю чергою, підтримав законопроєкт вже 31 жовтня в рамках першого читання

Вже 8 листопада уряд схвалив проект держбюджету-2025 для розгляду у другому читанні. Зокрема до нього були внесені певні зміни. 

 

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