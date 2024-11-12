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Госбюджет-2025 предусматривает 55 миллиардов гривен на производство оружия, - Сметанин

Фото: Герман Сметанин, глава Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности (mspu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

На производство вооружения и военной техники в 2025-м выделено более 55 миллиардов гривен. Это больше, чем было выделено в прошлом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Германа Сметанина.

Среди предусмотренных 55 миллиардов гривен

  • 54,55 миллиарда пойдут на развитие производства, разработку и внедрение новых технологий, наращивание производственных мощностей для изготовления продукции оборонного назначения; 
  • 500 миллионов - на программу доступных кредитов для оборонных предприятий. Программа была создана в текущем году и позволяет брать производителям кредиты под 5% годовых, а остальные проценты будут покрываться госбюджетом. 

Сметанин напомнил, что в 2024-м на оборону было выделено около 51 миллиарда гривен. 

Госбюджет-2025

13 сентября Кабинет Министров утвердил проект государственного бюджета на 2025 год, а уже на следующий день документ был внесен на рассмотрение Верховной Рады. Парламент, в свою очередь, поддержал законопроект уже 31 октября в рамках первого чтения

Уже 8 ноября правительство одобрило проект госбюджета-2025 для рассмотрения во втором чтении. В частности, в него были внесены определенные изменения. 

 

 

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