Госбюджет-2025 предусматривает 55 миллиардов гривен на производство оружия, - Сметанин

На производство вооружения и военной техники в 2025-м выделено более 55 миллиардов гривен. Это больше, чем было выделено в прошлом году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Германа Сметанина.
Среди предусмотренных 55 миллиардов гривен:
Сметанин напомнил, что в 2024-м на оборону было выделено около 51 миллиарда гривен.
13 сентября Кабинет Министров утвердил проект государственного бюджета на 2025 год, а уже на следующий день документ был внесен на рассмотрение Верховной Рады. Парламент, в свою очередь, поддержал законопроект уже 31 октября в рамках первого чтения.
Уже 8 ноября правительство одобрило проект госбюджета-2025 для рассмотрения во втором чтении. В частности, в него были внесены определенные изменения.
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