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Дерби Милана, бой за пояс Усика и нефутбольное Эль Класико: анонс выходных в спорте

Пятница 20 сентября 2024 08:00
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Дерби Милана, бой за пояс Усика и нефутбольное Эль Класико: анонс выходных в спорте Фото: Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа сойдутся в ринге на "Уэмбли" (facebook.com/MatchroomBoxing)
Автор: Антон Федорцив

Баскетбольное противостояние в Испании, чемпионский боксерский поединок, очередной этап Формулы-1, футбольные сражение лидеров английской Премьер-лиги и миланские разборки состоятся в грядущий уикенд.

Краткий анонс главных спортивных событий ближайших выходных – в материале РБК-Украина.

"Реал" – "Барселона"

21 сентября, 19:30, Мурсия, "Паласио де Депортес", телетрансляция на Sport 1

Испанские баскетбольные гранды начнут новый сезон сверхпринципиальным поединком. Мадридский "Реал" встретится с "Барсой" в полуфинале Суперкубка Испании. Конечно, главные баталии обе команды ждут в Евролиге. Но выиграть Эль Класико, да еще на старте сезона – всегда хорошая идея. В прошлом сезоне каталонцы лишь дважды огорчили столичный клуб, так что мадридцы будут фаворитами.

Дюбуа – Джошуа

21 сентября, 21:00, Лондон, "Уэмбли", трансляция на DAZN

Второй шанс покорить вершины хевивейта получили два британца. На главной арене Соединенного Королевства Даниель Дюбуа сойдется с Энтони Джошуа за титул Международной боксерской федерации. Пояс IBF стал свободным с легкой руки Александра Усика. Украинец отказался от защиты звания ради второго боя против Тайсона Фьюри. А уже потом победители обоих поединков разыграют абсолют.

Дерби Милана, бой за пояс Усика и нефутбольное Эль Класико: анонс выходных в спорте

Фото: Энтони Джошуа и Даниель Дюбуа оставят пояс IBF на Альбионе (facebook.com/MatchroomBoxing)

Гран-при Сингапура

22 сентября, 15:00, Сингапур, "Марина-Бэй", телетрансляция на Setanta Sports+

От этапа до этапа поклонники F1 ждут возвращения на вершину Макса Ферстаппена. Действующий чемпион за рулем "Ред Булла" не побеждал с июня, но разнообразие триумфаторов гран-при позволило сохранить лидерство. Однако этого не скажешь о Кубке конструкторов. "Макларен" опередил австрийскую конюшню, а после ночной гонки на трассе "Марина-Бэй" то же норовит сделать и "Феррари".

"Манчестер Сити" – "Арсенал"

22 сентября, 18:30, Манчестер, "Этихад", телетрансляция на Setanta Sports

Учитель примет ученика в дождливом Манчестере. В гости к Пепу Гвардиолы приедет его бывший ассистент Микель Артета во главе "Арсенала". На старте сезона обе команды очертили намерения снова повести борьбу за титул. Впрочем, потенциальная победа "Манчестер Сити" позволит "горожанам" оторваться от лондонцев на 5 пунктов. Правда, в сезоне 2023/24 "канониры" не проиграли "Сити" ни одного матча.

Дерби Милана, бой за пояс Усика и нефутбольное Эль Класико: анонс выходных в спорте

Фото: Букайо Сака в борьбе с Кевином Де Брюйне (premierleague.com)

"Интер" – "Милан"

22 сентября, 21:45, Милан, "Джузеппе Меацца", трансляция на MEGOGO

В разном настроении к принципиальному противостоянию подходят заклятые соседи. "Интер" идет среди лидеров и неплохо смотрелся против "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов (0:0). В то же время кузены из "Милана" лишь в 4-м туре Серии A впервые победили, а на евроарене заслуженно уступили "Ливерпулю" (1:3). Последние 6 встреч в Дерби делла Мадоннина были за "нерадзурри", так что Пауло Фонсеке светит отставка.

К слову, ранее "Шахтер" сыграл вничью с "Болоньей" с нереализованным пенальти.

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