Дербі Лондона, сутичка в лігві UFC та битва лідерів Серії A: анонс вихідних у спорті

"Анахайм" – "Міннесота"

9 листопада, 05:00, Анахайм, "Хонда Центр", трансляція на app.setantasports.com

Суботній ранок розпочинається не з кави, а заокеанського хокею. На південь Каліфорнії приїдуть гості зі Штату десяти тисяч озер. "Шаркс" стануть третім суперником "Вайлд" у рамках турне Західним узбережжям. Навесні "Міннесота" легко перемогла на виїзді (4:0), але тепер "Анахайм" може завдати більше клопотів. Ось і нападник команди Трой Террі набрав 10 пунктів за 12 матчів.

Мегні – Пратес

10 листопада, 02:00, Ентерпрайз, UFC Apex, телетрансляція на Setanta Sports+

У передмісті Лас-Вегаса пройде UFC Fight Night 247. П'ятираундовий бій напівсередньоваговиків Ніла Мегні зі США та бразильця Карлоса Пратеса стане окрасою вечора. Нестабільний останнім часом американець намагатиметься зупинити прогрес латиноамериканського бійця, в якому дехто навіть помітив чемпіонський потенціал. Утім, можливо, ветеран ще не сказав останнього слова.

Фото: Карлос Пратес прагне до вершин Абсолютного бійцівського чемпіонату (fightmag.com)

"Челсі" – "Арсенал"

10 листопада, 18:30, Лондон, "Стемфорд Брідж", телетрансляція на Setanta Sports

Очікуваний претендент на титул АПЛ не переміг жодного разу в останніх трьох турах чемпіонату. До двох поразок у внутрішній першості лондонські "каноніри" ще й додали невдачу проти міланського "Інтера" в Лізі чемпіонів. Тим часом сусіди з "Челсі", з яких у міжсезоння не глузував хіба лінивий, вже поруч у турнірній таблиці. Команди мають по 18 очок, тож очний матч шанс на підніжку конкуренту.

"Інтер" – "Наполі"

10 листопада, 21:45, Мілан, "Джузеппе Меацца", трансляція на MEGOGO

Керманич неаполітанців Антоніо Конте в сезоні 2024/25 часто зіштовхуватиметься з ностальгією. Нещодавно його підопічні протистояли рідному для алленаторе "Лечче", він вже перетнувся з двома командами, які тренував ("Ювентус", "Аталанта"). Та поєдинок із "Інтером" буде особливим. Саме Конте привів "нерадзуррі" до першого за 11 років Скудетто. Відстань між командами – 1 пункт.

Фото: "Нерадзуррі" готові оскаржити лідерство "Наполі" (facebook.com/Inter)

"Мілуокі" – "Бостон"

10 листопада, 22:30, Мілуокі, "Файсерв Форум", телетрансляція на Setanta Sports

На протилежних полюсах турнірної таблиці до очного протистояння підходять "Бакс" і чинний чемпіон. "Селтікс", як і належить, тримаються серед лідерів Східної конференції. А от провальний старт "Мілуокі" здивував. Янніс Адетокунбо та Дем'єн Ліллард демонструють цифри на рівні минулого сезону, а от решта заспів зірок наразі не тягнуть. Продовження невдалої серії коштуватиме їм плей-офф.