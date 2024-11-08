Дерби Лондона, стычка в логове UFC и битва лидеров Серии A: анонс выходных в спорте

"Анахайм" – "Миннесота"

9 ноября, 05:00, Анахайм, "Хонда Центр", трансляция на app.setantasports.com

Субботнее утро начинается не с кофе, а заокеанского хоккея. Юг Калифорнии посетят гости из Штата десяти тысяч озер. "Шаркс" станут третьим соперником "Уайлд" в рамках турне по Западному побережью. Весной "Миннесота" легко победила на выезде (4:0), но теперь "Анахайм" может доставить больше хлопот. Вот и нападающий команды Трой Терри набрал 10 пунктов в 12-ти матчах.

Мэгни – Пратес

10 ноября, 02:00, Энтерпрайз, UFC Apex, телетрансляция на Setanta Sports+

В пригороде Лас-Вегаса пройдет UFC Fight Night 247. Пятираундовое сражение полусредневесов Нила Мэгни из США и бразильца Карлоса Пратеса станет украшением вечера. Нестабильный в последнее время американец будет пытаться остановить прогресс латиноамериканского бойца, в котором некоторые даже заметили чемпионский потенциал. Впрочем, возможно, ветеран еще не сказал последнего слова.

Фото: Карлос Пратес стремится к вершинам Абсолютного бойцовского чемпионата (fightmag.com)

"Челси" – "Арсенал"

10 ноября, 18:30, Лондон, "Стэмфорд Бридж", телетрансляция на Setanta Sports

Ожидаемый претендент на титул АПЛ не победил ни разу в последних трех турах чемпионата. К двум поражениям во внутреннем первенстве лондонские "канониры" еще и добавили неудачу против миланского "Интера" в Лиге чемпионов. Тем временем соседи из "Челси", над которыми в межсезонье не смеялся разве что ленивый, уже рядом в турнирной таблице. Команды имеют по 18 очков, поэтому очный матч – шанс поставить подножку конкуренту.

"Интер" – "Наполи"

10 ноября, 21:45, Милан, "Джузеппе Меацца", трансляция на MEGOGO

Наставник неаполитанцев Антонио Конте в сезоне 2024/25 будет часто сталкиваться с ностальгией. Недавно его подопечные противостояли родному для алленаторе "Лечче", он уже пересекся с двумя командами, которые тренировал ("Ювентус", "Аталанта"). Но поединок с "Интером" будет особенным. Именно Конте привел "нерадзурри" к первому за 11 лет Скудетто. Расстояние между командами – 1 пункт.

Фото: "Нерадзурри" готовы оспорить лидерство "Наполи" (facebook.com/Inter)

"Милуоки" – "Бостон"

10 ноября, 22:30, Милуоки, "Файсерв Форум", телетрансляция на Setanta Sports

На противоположных полюсах турнирной таблицы к очному противостоянию подходят "Бакс" и действующий чемпион. "Селтикс", как и положено, держаться среди лидеров Восточной конференции. А вот провальный старт "Милуоки" удивил. Яннис Адетокунбо и Дамиан Лиллард демонстрируют цифры на уровне прошлого сезона, а вот остальные запев звезд пока не тянут. Продолжение неудачной серии обойдется им в плей-офф.