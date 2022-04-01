Депутаты Волыньсовета планируют переименовать Владимир-Волынский район
Фото: Депутаты Волыньсовета планируют переименовать Владимир-Волынский район facebook.com/volynrada)
Владимир-Волынский район могут переименовать во Владимирский район.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Волынского областного совета.
Решение о переименовании было единогласно принято во время сессии облсовета.
"В соответствии с процедурой Волынский областной совет внесет представление в Верховную Раду Украины о переименовании Владимир-Волынского района на Владимирский", - пишет пресс-служба.