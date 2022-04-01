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Депутаты Волыньсовета планируют переименовать Владимир-Волынский район

Новина українською →
Пятница 01 апреля 2022 15:30
Депутаты Волыньсовета планируют переименовать Владимир-Волынский район Фото: Депутаты Волыньсовета планируют переименовать Владимир-Волынский район facebook.com/volynrada)
Автор: Сергей Пышкин

Владимир-Волынский район могут переименовать во Владимирский район.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Волынского областного совета.

Решение о переименовании было единогласно принято во время сессии облсовета.

"В соответствии с процедурой Волынский областной совет внесет представление в Верховную Раду Украины о переименовании Владимир-Волынского района на Владимирский", - пишет пресс-служба.

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