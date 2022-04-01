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Депутати Волиньради планують перейменувати Володимир-Волинський район

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П'ятниця 01 квітня 2022 15:30
Депутати Волиньради планують перейменувати Володимир-Волинський район Фото: Депутати Волиньради планують перейменувати Володимир-Волинський район (facebook.com/volynrada)
Автор: Сергій Пишкін

Володимир-Волинський район можуть перейменувати на Володимирський район. Депутати обласної ради вже підтримали ініціативу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Волинської обласної ради.

Рішення щодо перейменування було одноголосно прийнято під час сесії облради.

"Відповідно до процедури Волинська обласна рада внесе подання до Верховної Ради України про перейменування Володимир-Волинського району на Володимирський", - пише пресслужба.

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