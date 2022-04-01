Депутати Волиньради планують перейменувати Володимир-Волинський район
Фото: Депутати Волиньради планують перейменувати Володимир-Волинський район (facebook.com/volynrada)
Володимир-Волинський район можуть перейменувати на Володимирський район. Депутати обласної ради вже підтримали ініціативу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Волинської обласної ради.
Рішення щодо перейменування було одноголосно прийнято під час сесії облради.
"Відповідно до процедури Волинська обласна рада внесе подання до Верховної Ради України про перейменування Володимир-Волинського району на Володимирський", - пише пресслужба.