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Депутаты смогут голосовать дистанционно. Закон внесут в Раду в следующем году, - Стефанчук

Автор: Дмитрий Левицкий

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук предложил ввести дистанционное голосование для народных депутатов. Соответствующий законопроект должен появиться в парламенте уже в следующем году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала "Интер".

"Я недавно вернулся из Польши и мне обидно было, что та идея, с которой я обратился к народным депутатам еще два года назад, была не воспринята, а сегодня все парламенты Европы имеют смешанную систему голосования", - рассказал Стефанчук.

Глава парламента пояснил, что введение такого способа голосования позволило бы в случае опасности, коронавирусной болезни или агрессии со стороны России не потерять Раду.

"Мы продолжаем сейчас работу над этим законопроектом, и думаю он будет внесен после Нового года. Чтобы у нас был предохранитель и мы не потеряли управляемость в государстве", - добавил Стефанчук.

Напомним, ранее вице-спикер парламента Александр Корниенко рассказал, чем займутся нардепы после ухода из каникул.

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Руслан СтефанчукВерховная рада