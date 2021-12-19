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Медреформа, накопительная пенсия и не только. Чем займется Рада после каникул

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Киев, Воскресенье 19 декабря 2021 16:59
Медреформа, накопительная пенсия и не только. Чем займется Рада после каникул Фото: Александр Корниенко, вице-спикер Рады (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

На этой неделе Верховная рада провела свое последнее заседание в 2021 году. С каникул народные депутаты вернутся 25 января 2022 года и займутся целым рядом законопроектов.

Об этом рассказал вице-спикер парламента Александр Корниенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг у здания Рады.

"У нас есть ряд законопроектов, которые мы не успели на этой неделе. Это и продолжение медицинской реформы. Есть законопроекты, связанные с социальными вопросами. Это накопительная пенсия, которую мы тоже не успели на этой неделе", - сказал он.

Также на повестке дня нардепов, по словам Корниенко, может оказаться вопрос реформирования налоговой составляющей игорного бизнеса. Воплощение этого законопроекта, как отметил нардеп, принесет новые поступления в бюджет.

"Не дошли до нескольких банальных, но хороших законопроектов. Так, полгода не можем проголосовать беспошлинный ввоз до 150 евро. Много законов. Они будут двигаться. Будем смотреть на выходе из отпуска, как будет формироваться повестка дня", - добавил вице-спикер.

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