Депутаты склоняли Зеленского определить дату инаугурации на 28 мая, - нардеп

Во время встречи глав фракций с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским депутаты настаивали определить дату инаугурации на 28 мая. Об этом сообщил народный депутат, сопредседатель группы "Возрождение" Виктор Бондарь после встречи с Зеленским в ВР, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Зеленский пытается понять, как будет себя вести Рада и насколько будет готова проголосовать.

"Два-три раза ходили по кругу, какую же дату определить 19 или 28 мая. В итоге, большинство руководителей фракций сказали, что им надо советоваться с фракциями. Совместное решение будет только 14 мая", - сообщил Бондарь.

Нардеп отметил, что депутаты склоняли Зеленского определить дату инаугурации на 28 мая.

"28 мая это (дата, ред.) заседания, когда Рада соберется через пленарную неделю... Большинство депутатов подводили Зеленского к тому, что 28 число - более -менее была бы для всех такая дата, чтобы депутаты спокойно голосовали, чувствуя, что не произойдет роспуск Рады", - добавил он.

Отметим, сегодня Владимир Зеленский провел встречу с главами фракций Верховной Рады. Он настаивал на том, чтобы инаугурация прошла 19 мая. Однако, по его словам, было много мыслей и решение примут уже на заседании Рады 14 мая.

Также Зеленский заявил, что говорить о роспуске Верховной Рады еще рано, поскольку полномочий президента он не имеет.