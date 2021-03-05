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Депутаты Рады обратились в МАГАТЭ для проверки белоруской АЭС

Новина українською → Киев, Пятница 05 марта 2021 18:03
Депутаты Рады обратились в МАГАТЭ для проверки белоруской АЭС Фото: Верховная рада (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Межфракционное объединение "Чистая энергия - здоровая окружающая среда" обратилось в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) с просьбой неотложно проверить белорусскую атомную электростанцию на предмет соблюдения мер безопасности.

Копию обращения, подписанного 26 народными депутатами, обнародовал народный депутат Алексей Гончаренко.

"Просим вам осуществить детальную надлежащую инспекцию на соответствие Белорусской АЭС всем требованиям безопасности", - говорится в обращении.

Депутаты обеспокоены ситуацией с безопасностью эксплуатации объекта и указывают на череду аварийных ситуаций, которые произошли на АЭС с момента ее запуска.

Также межфракционное объединение ссылается на публичные сообщения о возможном повреждении корпуса реактора первого блока станции при его установке.

Напомним, Украина начала покупать электроэнергию с белорусской АЭС с 3 января 2021 года. Согласно данным Минэнерго Беларуси, благодаря поставкам в Украину станция смогла в январе 2021 года выйти на полную мощность.

Ключевым импортёром электроэнергии с белорусской АЭС стала компания "Днепросталь-Энерго" олигарха Виктора Пинчука.

11 февраля 2021 года Европейский парламент принял резолюцию о небезопасности работы станции, которая может повлечь за собой санкции в отношении контрагентов АЭС, среди которых и промышленная компания "Интерпайп" Виктора Пинчука.

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