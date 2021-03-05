Депутаты Рады обратились в МАГАТЭ для проверки белоруской АЭС

Межфракционное объединение "Чистая энергия - здоровая окружающая среда" обратилось в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) с просьбой неотложно проверить белорусскую атомную электростанцию на предмет соблюдения мер безопасности.

"Просим вам осуществить детальную надлежащую инспекцию на соответствие Белорусской АЭС всем требованиям безопасности", - говорится в обращении.

Депутаты обеспокоены ситуацией с безопасностью эксплуатации объекта и указывают на череду аварийных ситуаций, которые произошли на АЭС с момента ее запуска.

Также межфракционное объединение ссылается на публичные сообщения о возможном повреждении корпуса реактора первого блока станции при его установке.

